угол на вершине противолежащий основанию равнобедренного тр-ка, равен 30 градусов. Найти боковую сторону тр-ка если его площадь равна 1444   Помогите пожалуйста!

Геометрия
угол на вершине противолежащий основанию равнобедренного тр-ка, равен 30 градусов. Найти боковую сторону тр-ка если его площадь равна 1444   Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно формуле площади равнобедренного треугольника S = b² * sin α / 2 В данном случае 1444 = b² * sin 30° / 2 = b² / 4 Итак   b² = 1444 * 4 = 5776 ,  откуда  b = √ 5776 = 76.
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