угол на вершине противолежащий основанию равнобедренного тр-ка, равен 30 градусов. Найти боковую сторону тр-ка если его площадь равна 1444 Помогите пожалуйста!
Геометрия
угол на вершине противолежащий основанию равнобедренного тр-ка, равен 30 градусов. Найти боковую сторону тр-ка если его площадь равна 1444 Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно формуле площади равнобедренного треугольника S = b² * sin α / 2 В данном случае 1444 = b² * sin 30° / 2 = b² / 4 Итак b² = 1444 * 4 = 5776 , откуда b = √ 5776 = 76.
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