угол на вершине противолежащий основанию равнобедренного тр-ка, равен 30 градусов. Найти боковую сторону тр-ка если его площадь равна 1444 Помогите пожалуйста!

Геометрия

угол на вершине противолежащий основанию равнобедренного тр-ка, равен 30 градусов. Найти боковую сторону тр-ка если его площадь равна 1444 Помогите пожалуйста!

Автор: Гость