Фёдор поймал карасей в 2 раза больше, чем Саша. Сколько карасей поймал Фёдор,если Саша поймал на 12 карасей меньше,чем Федор?

Математика

Фёдор поймал карасей в 2 раза больше, чем Саша. Сколько карасей поймал Фёдор,если Саша поймал на 12 карасей меньше,чем Федор?

Автор: Гость