Фёдор поймал карасей в 2 раза больше, чем Саша. Сколько карасей поймал Фёдор,если Саша поймал на 12 карасей меньше,чем Федор?
Математика
Фёдор поймал карасей в 2 раза больше, чем Саша. Сколько карасей поймал Фёдор,если Саша поймал на 12 карасей меньше,чем Федор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х карасей поймал Саша,тогда Федор поймал (2х) карасей. Так же нам известно,что Саша поймал (2х-12)карасей То есть х=2х-12 х=12 12карасей поймал Саша,тогда Федор поймал 2^12=24 Ответ: Федор поймал 24карася
Гость:
12 умножаешь на 2 и получается 24.....24 карася поймал Федор
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