Дайте оценку военной кампании 1812 года и заграничного похода русской армии с точки зрения изменения места Росии в мировой политике.

Обществознание
Дайте оценку военной кампании 1812 года и заграничного похода русской армии с точки зрения изменения места Росии в мировой политике.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В результате разгрома наполеоновской армии в России, в Европе активизировалось национально освободительное движение. Патриотический подъем 1812 года оказал огромное влияние на рост самосознания народов России.
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