части речи в приложении.Вероокая трышь грузно окисляла бузявшую закорявку
Русский язык
части речи в приложении.Вероокая трышь грузно окисляла бузявшую закорявку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероокая тишь грузно окисляла бузявшую закорявку прил сущ кр.прил глагол прил суш
Гость:
Вероокая-определение, трышь-имя существительное, грузно-обстоятельство, окисляла-имя сказуемое, бузявшую-определение, закорявку-дополнение.
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