части речи в приложении.Вероокая трышь грузно окисляла бузявшую закорявку

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части речи в приложении.Вероокая трышь грузно окисляла бузявшую закорявку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероокая    тишь    грузно        окисляла      бузявшую          закорявку      прил       сущ      кр.прил         глагол          прил                    суш
Гость:
Вероокая-определение, трышь-имя существительное, грузно-обстоятельство, окисляла-имя сказуемое, бузявшую-определение, закорявку-дополнение. 
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