Лыжник спускается с горы длиной 100 м. Сколько времени займёт спуск, если ускорение 0,5 м/с2, а начальная скорость была равна 10 м/с?

Физика

Лыжник спускается с горы длиной 100 м. Сколько времени займёт спуск, если ускорение 0,5 м/с2, а начальная скорость была равна 10 м/с?

Автор: Гость