Лыжник спускается с горы длиной 100 м. Сколько времени займёт спуск, если ускорение 0,5 м/с2, а начальная скорость была равна 10 м/с?

Физика
Лыжник спускается с горы длиной 100 м. Сколько времени займёт спуск, если ускорение 0,5 м/с2, а начальная скорость была равна 10 м/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь. пройденный за время Т, вычисляется по формуле S = v * t + a * t² / 2 В данном случае 10 * t + 0,5 * t² / 2 = 100 t² + 40 * t - 400 = 0 Решив квадратное уравнение, получаем t = -20 + √ 800 = 20 * ( √ 2 - 1) ≈ 8,28 c.
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