при каких значениях "a" корнем уравнения x(6-a)+a(x+2)=26 является число 4.

Алгебра
при каких значениях "a" корнем уравнения x(6-a)+a(x+2)=26 является число 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскроем скобки 6 * Х - А * Х + А * Х + 2 * А = 26 6 * Х = 26 - 2 * А Х = (26 - 2 * А) / 6 = 13/3 - A/3   Если Х = 4, то  13/3 - A/3 = 4,  откуда А = 1   Проверка  4 * (6 - 1) + 1 * (4 + 2) = 20 + 6 = 26
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