за какое время при движении против течения реки теплоход пройдет 180 км/ч если его собственая скорость 16км\ч а скорость течения реки 1км/ч
Математика
за какое время при движении против течения реки теплоход пройдет 180 км/ч если его собственая скорость 16км\ч а скорость течения реки 1км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость движения против течения у теплохода равна 16 - 1 = 15 км/ч, поэтому 180 км он проплывет за 180 / 15 = 12 часов.
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