за какое время при движении против течения реки теплоход пройдет 180 км/ч если его собственая скорость 16км\ч а скорость течения реки 1км/ч

Математика

за какое время при движении против течения реки теплоход пройдет 180 км/ч если его собственая скорость 16км\ч а скорость течения реки 1км/ч

Автор: Гость