напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: метан-хлорметан-бутан-дихлорбутан-циклобутан
Химия
напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: метан-хлорметан-бутан-дихлорбутан-циклобутан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl CH3Cl + 2Na + CH3CH2CH2Cl = CH3CH2CH2CH3 + 2NaCl C4H10 + 2Cl2 = C4H8Cl2 + 2HCl (при определенных условиях, наверное, можно получить 1,4-дихлорбутан) СН2Cl-CH2-CH2-CH2Cl + 2Na = C4H8 + 2NaCl (C4H8 - циклобутан).
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