Вычислите: 4 cos840 - sin600 + ctg2^30.
Алгебра
Вычислите: 4 cos840 - sin600 + ctg2^30.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно формулам приведения cos 840° = cos (720° + 120°) = cos 120° = cos (180° - 60°) = - cos 60° = -1/2 sin 600° = sin (720°- 120°) = - sin 120° = - √ 3 / 2 ctg 30° = √ 3 Следовательно 4 * cos 840°- sin 600°+ ctg²30°= 4 * (-1/2) - (- √ 3 / 2) + (√ 3)² = -2 + √ 3 / 2 + 3 = 1 + √ 3 / 2
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