Ласточка поймала в первый день 27 насекомых,во второй- на 8 насекомых меньше,чем в первый, а в третий-столько сколько в первый и во второй дни вместе.С колько насекомых поймала ласточка за три дня?

Математика

Ласточка поймала в первый день 27 насекомых,во второй- на 8 насекомых меньше,чем в первый, а в третий-столько сколько в первый и во второй дни вместе.С колько насекомых поймала ласточка за три дня?

Автор: Гость