Ласточка поймала в первый день 27 насекомых,во второй- на 8 насекомых меньше,чем в первый, а в третий-столько сколько в первый и во второй дни вместе.С колько насекомых поймала ласточка за три дня?
Математика
Ласточка поймала в первый день 27 насекомых,во второй- на 8 насекомых меньше,чем в первый, а в третий-столько сколько в первый и во второй дни вместе.С колько насекомых поймала ласточка за три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27-8=19 (н.) - поймала насекомых на второй день 2) 27+19=46 (н.) - поймала насекомых на третий день 3) 27+19+46=92 (н.) - поймала насекомых за три дня ответ: 92 насекомых
Гость:
1) 27-8=19(нас.)- поймала во второй день 2) 27+19=46 (нас.)-поймала в третий день 3) 27+19+46=92(нас.)- всего Ответ: за три дня ласточка поймала 92 насекомых.
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