Для детского сада купили 16 игрушек. Сколько купили мячей, если было 6 прыгалок? 2) поставить знаки: 1дес.4ед 2дес, 1дес ...

Математика

Для детского сада купили 16 игрушек. Сколько купили мячей, если было 6 прыгалок? 2) поставить знаки: 1дес.4ед 2дес, 1дес 4ед, 1дес.5ед 1дес.9ед

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