Для детского сада купили 16 игрушек. Сколько купили мячей, если было 6 прыгалок?                                                                                                         2) поставить знаки: 1дес.4ед   2дес, 1дес ...

Математика
Для детского сада купили 16 игрушек. Сколько купили мячей, если было 6 прыгалок?                                                                                                         2) поставить знаки: 1дес.4ед   2дес, 1дес    4ед,  1дес.5ед    1дес.9ед    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16-6=10 (шт.) Ответ: 10 мячей купили для детского сада.
Гость:
№ 1 16 - 6 = 10 мячей Ответ. купили 10 мячей № 2 1 дес. 4ед <  2дес, 1дес  >  4ед,   1дес. 5ед  < 1дес.9ед  
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