Для детского сада купили 16 игрушек. Сколько купили мячей, если было 6 прыгалок? 2) поставить знаки: 1дес.4ед 2дес, 1дес ...
Математика
Для детского сада купили 16 игрушек. Сколько купили мячей, если было 6 прыгалок? 2) поставить знаки: 1дес.4ед 2дес, 1дес 4ед, 1дес.5ед 1дес.9ед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16-6=10 (шт.) Ответ: 10 мячей купили для детского сада.
Гость:
№ 1 16 - 6 = 10 мячей Ответ. купили 10 мячей № 2 1 дес. 4ед < 2дес, 1дес > 4ед, 1дес. 5ед < 1дес.9ед
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