Найти точку,равноудаленную от точек О(0;0),А(-4;0),В(0;8).
Алгебра
Найти точку,равноудаленную от точек О(0;0),А(-4;0),В(0;8).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОАВ - прямоугольный треугольник. Точкой, равноудаленной от всех его вершин (центром описанной окружности) является середина гипотенузы, то есть точка С = ((-4 + 0)/2 ; (0 + 8)/2) = (-2; 4)
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