На оси абцисс найти точку,находящуюся на растоянии d=10 от точки А(2:6)

Пусть т.d с осью OX создает прямоугольный треугольник ABC, где AB=6, AC=10 Тогда (BC)^2=(AC)^2-(AB)^2 (BC)^2=100-36=64 BC=8 Точек на оси абцисс на расстоянии 10 будет две справа и слева от точки B То есть x=8+2=10 и x=-(8-2)=-6

Гость: Гость:

отметим точку А(2;6) на координатной плоскости. опустим перпендикуляр на ось абсцисс(на 2, так как х от А=2). отметим произвольную точку на оси абсцисс так ,чтобы примерное расстояние до неё от точки А было равно 10(это чисто для наглядности). получится прямоугольный треугольник с гипотенузой 10 и катетом 6(так как координата у от А=6). а дальше по теореме Пифагора. второй катет=8. но данную точку можно было отложить в две стороны - в полжительную и отрицательную, так что искомая координата - либо 2+8=10, либо 2-8=-6(считаю от основания первого катета!).