длинна стола измеряем сначала в сантиметрах, потом в дециметрах. В первом случае получили число на 108 больше, чем во втором. Чему равна длинна стола?

Алгебра

длинна стола измеряем сначала в сантиметрах, потом в дециметрах. В первом случае получили число на 108 больше, чем во втором. Чему равна длинна стола?

Автор: Гость