длинна стола измеряем сначала в сантиметрах, потом в дециметрах. В первом случае получили число на 108 больше, чем во втором. Чему равна длинна стола?

Алгебра
длинна стола измеряем сначала в сантиметрах, потом в дециметрах. В первом случае получили число на 108 больше, чем во втором. Чему равна длинна стола?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х дм длина стола, тогда длина стола в сантиметрах = 10х см. По условию известно что число полученное в см больше чем число полученное в дм на 108. Составим уравнение: 10х - х = 108 9х = 108 х = 12 Ответ. Длина стола 12 дм или 120 см.
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