Y²-36      =0 : y    5t+2    =2t-1  : 6       :8   y+3      ₋ y        =8   : y-1     : y+1      : y²-1   25-y²  =0 : 5y   3x-5    =3 :x²+2     :x   3   +27         = t-2 :t    : t²-9t      : t-9  

Гость: Гость:

№ 1. (Y²-36)/у =0 Y²-36=0; у≠0 Y²=36 у1 = 6; у2= -6 Ответ. у1 = 6; у2= -6 № 2 (5t+2)/6 =(2t-1)/8 8(5t+2) - 6(2t-1) = 0 40t + 16 - 12t + 6 = 0 28t + 22 = 0 28t = -22 t = - 11/14 Ответ. t = - 11/14 № 4 (25-y²)/5y = 0 25-y² =0 ; у≠0 y²=25 у1 = -5, у2 = 5 Ответ. у1 = -5, у2 = 5 № 5 (3x-5)/(x²+2) = 3/x (3x-5)/(x²+2) - 3/x = 0 (х*(3x-5) - 3*(x²+2))/(x*(x²+2)) = 0 х*(3x-5) - 3*(x²+2) = 0 и x*(x²+2) ≠ 0: x≠0, x≠-√2, x≠√2 3х²-5х-3х²-6 = 0 -5х-6=0 5х = -6 х = -6/5 = -1,2 Ответ. х = -1,2 № 6 3/t + 27/(t²-9t) = (t-2)/(t-9) t + 27/t(t-9) - (t-2)/(t-9) = 0 (3(t-9) + 27 - t(t-2))/(t(t-9)) = 0 3(t-9) + 27 - t(t-2) = 0 и t(t-9) ≠ 0 t≠0, t≠9 3t - 27 + 27 - t² +2t = 0 5t - t²=0 t(5-t)=0 t=0 (не удовл) t = 5 Ответ. t = 5