химически опасные вещества в быту
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химически опасные вещества в быту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ртуть, бура, сода, клей, синтетический смол, формальдегид.
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