В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике. После того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. сколько винограда было в корзине?

Алгебра
В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике. После того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. сколько винограда было в корзине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кг винограда было в корзине 2х кг винограда было в ящике По условию известно, что после того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. Составим уравнение: х + 2 - 2х = 0,5 х = 2 - 0,5 х = 1,5 Ответ. В корзине было 1,5 кг винограда.  
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