В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике. После того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. сколько винограда было в корзине?

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В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике. После того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. сколько винограда было в корзине?

Автор: Гость