В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике. После того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. сколько винограда было в корзине?
Алгебра
В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике. После того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. сколько винограда было в корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кг винограда было в корзине 2х кг винограда было в ящике По условию известно, что после того как в корзину добавили 2 кг, в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. Составим уравнение: х + 2 - 2х = 0,5 х = 2 - 0,5 х = 1,5 Ответ. В корзине было 1,5 кг винограда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
составьте уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно равными по массе и считая что все они видны. На рисунке на весах: ...
Алгебра
Алгебра
длинна стола измеряем сначала в сантиметрах, потом в дециметрах. В первом случае получили число на 108 больше, чем во втором. Чему равна длинна стола?
Математика
в школьной теплице ребята вырастили огурцы.после того как огурцы разложили в 4 корзины по 6 кг.в каждую,осталось 39 кг.огурцов.сколько килограммов ...