Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на6 больше. Сколько чашек раскрасил художник?                                                                                        2) Найдите разность чисел 19 и 2

Математика
Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на6 больше. Сколько чашек раскрасил художник?                                                                                        2) Найдите разность чисел 19 и 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+6=9 чашек. 19-2=17
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