Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на6 больше. Сколько чашек раскрасил художник? 2) Найдите разность чисел 19 и 2

Математика

Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на6 больше. Сколько чашек раскрасил художник? 2) Найдите разность чисел 19 и 2

Автор: Гость