Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на 6 больше. Сколько чашек раскрасил художник? Напишите соседей числа 14. ...
Математика
Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на 6 больше. Сколько чашек раскрасил художник? Напишите соседей числа 14. Поставить знаки: 6ед. 1дес.3ед, 14 1дес.4ед, 2дес. 2ед, 1дес.7ед 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/6=18 чашек 6 ед.<1 дес.3ед. 14=1 дес.4 ед. 2 дес>2 ед. 1 дес.7 ед.>11
Гость:
3+6=9 чашек соседи числа 14 13и15 6<1.3 14=1.4 2>2 1.7>11
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