Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на 6 больше. Сколько чашек раскрасил художник? Напишите соседей числа 14. ...

Математика

Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на 6 больше. Сколько чашек раскрасил художник? Напишите соседей числа 14. Поставить знаки: 6ед. 1дес.3ед, 14 1дес.4ед, 2дес. 2ед, 1дес.7ед 11

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