Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на 6 больше. Сколько чашек раскрасил художник?                                                                                          Напишите соседей числа 14.                           ...

Математика
Художник раскрасил 3 кувшина, а чашек на 6 больше. Сколько чашек раскрасил художник?                                                                                          Напишите соседей числа 14.                                                                          Поставить знаки: 6ед.   1дес.3ед,  14   1дес.4ед,   2дес.  2ед,  1дес.7ед    11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/6=18 чашек 6 ед.<1 дес.3ед.  14=1 дес.4 ед. 2 дес>2 ед. 1 дес.7 ед.>11
Гость:
3+6=9 чашек   соседи числа 14  13и15                                                                                                   6<1.3                                                                                                                 14=1.4                                                                                                             2>2                                                                                                                 1.7>11                                 
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