2 кг міді з оловом містить 40% міді.скільки потрібно додати до цього сплаву олова , щоб отриманий ссплав містив 16% міді?
Алгебра
2 кг міді з оловом містить 40% міді.скільки потрібно додати до цього сплаву олова , щоб отриманий ссплав містив 16% міді?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 кг сплаву міді з оловом містять 2 * 40 / 100 = 0,8 кг чистої міді. Шматок сплаву, що містить 0,8 кг чистої міді, відсотковий вміст якої дорівнює 16%, важить 0,8 * 100 / 16 = 5 кг. Отже, до початкового сплаву слід додати 5 - 2 = 3 кг олова.
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