2 кг міді з оловом містить 40% міді.скільки потрібно додати до цього сплаву олова , щоб отриманий ссплав містив 16% міді?

Алгебра

2 кг міді з оловом містить 40% міді.скільки потрібно додати до цього сплаву олова , щоб отриманий ссплав містив 16% міді?

Автор: Гость