Из пункта А выехал автобус, а чере 15 минут в том же направлении выехал другой автобус со скоростью в 1,2 раза большей и догнал первый на расстоянии 45 км от А. Найдите скорость первого автобуса.
Алгебра
Из пункта А выехал автобус, а чере 15 минут в том же направлении выехал другой автобус со скоростью в 1,2 раза большей и догнал первый на расстоянии 45 км от А. Найдите скорость первого автобуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость первого автобуса 1,2х км/ч скорость второго автобуса 45/х ч был в пути первый автобус до встречи 45/1,2х ч был в пути второй автобус до встречи По условию известно, что второй автобус выехал их А через 15 минут = 15/60 ч = 1/4 ч = 0,25 ч после первого. Составим уравнение: 45/х - 45/1,2х = 0,25 1,2х * 0,25 = 45*1,2 - 45 0,3х = 9 х = 30 Ответ. 30 км/ч скорость первого автобуса.
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