сумма задумоного числа и наибольшего двузначнего числа в 2 раза меньше суммы задуманного числа и наибольшего трехзначного числа.Найдите задуманное число.
Алгебра
сумма задумоного числа и наибольшего двузначнего числа в 2 раза меньше суммы задуманного числа и наибольшего трехзначного числа.Найдите задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть задуманное число - x, тогда сумма задуманного числа(x) и наибольшего двузначного числа(99) равна x+99; а сумма задуманного числа(x) и наибольшего трёхзначного числа (999) равна x+999. Т.к. первая сумма меньше второй в 2 раза, то можно составить уравнение: 2*(x+99)=x+999 2x+198=x+999 2x-x=999-198 x=801. Задуманное число - 801.
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