Выпишите из текста самостоятельные части речи, которые а) склоняются, б) спрягаются, в) изменяются по другому (указать как); г) не склоняются и неспрягаются: Встаёшь рано, идёшь в лес. Утро туманно на траве и в кустах густая ро...
Русский язык
Выпишите из текста самостоятельные части речи, которые а) склоняются, б) спрягаются, в) изменяются по другому (указать как); г) не склоняются и неспрягаются: Встаёшь рано, идёшь в лес. Утро туманно на траве и в кустах густая роса. Весело щебечут птицы в ветвях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (в) лес, утро, (на) траве, (в) кустах, густая, роса, птицы, (в) ветвях б) встаешь, идешь, щебечут в) туманно – краткое прил. Изменяется по родам (даль туманна), по числам (ответы туманны) г) рано, весело
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