Выпишите из текста самостоятельные части речи, которые а) склоняются, б) спрягаются, в) изменяются по другому (указать как); г) не склоняются и неспрягаются: Встаёшь рано, идёшь в лес. Утро туманно на траве и в кустах густая ро...

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Выпишите из текста самостоятельные части речи, которые а) склоняются, б) спрягаются, в) изменяются по другому (указать как); г) не склоняются и неспрягаются: Встаёшь рано, идёшь в лес. Утро туманно на траве и в кустах густая роса. Весело щебечут птицы в ветвях.

Автор: Гость