найти полную поверхность равностороннего цилиндра, если его боковая поверхность=80 см
Геометрия
найти полную поверхность равностороннего цилиндра, если его боковая поверхность=80 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У равностороннего цилиндра диаметр основания равен высоте, то есть H = 2 * R. Тогда боковая поверхность Sб = 2 * π * R * H = 4 * π * R² = 4 * Sосн , а Sп = 2 * Sосн + Sб = Sб / 2 + Sб = 1, 5 * Sб = 1,5 * 80 = 120 см².
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