Cколько способов возврата сдачи в 60 тг монетам,достоинством в 5 тг и 10 тг у кассира?В сдаче не должно быть монет только по 5 тг или только по 10 тг.

Математика

Cколько способов возврата сдачи в 60 тг монетам,достоинством в 5 тг и 10 тг у кассира?В сдаче не должно быть монет только по 5 тг или только по 10 тг.

Автор: Гость