Cколько способов возврата сдачи в 60 тг монетам,достоинством в 5 тг и 10 тг у кассира?В сдаче не должно быть монет только по 5 тг или только по 10 тг.
Математика
Cколько способов возврата сдачи в 60 тг монетам,достоинством в 5 тг и 10 тг у кассира?В сдаче не должно быть монет только по 5 тг или только по 10 тг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пять способов 5*2=10,10*5=50 10+50=60; 5*4=20,10*4=40 20+40=60; 5*6=30,10*3=30 30+30=60; 5*8=40,10*2=20 40+20=60; 5*10=50,10*1=10 50+10=60
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