У Вани 25 разных шариков, а у Пети 23 разных кубика. Сколькими способами они могут поменять 2 шарика на 2 кубика?

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один шарик можно выбрать 25 способами, второй шарик 24(один шарик выбрали, осталось 24), один кубик можно выбрать 23 способами, второй 22(один кубик выбрали осталось 22), по правилу умножения всего способов поменять 2 шарика на 2 кубика 25*24*23*22=303600 (правило умножения, если первое действие можно совершить n1 способами, второе n2 способами, и т.д. то все действия одно за другим можно совершить n1*n2*... способами)