У Вани 25 разных шариков, а у Пети 23 разных кубика. Сколькими способами они могут поменять 2 шарика на 2 кубика?
Математика
У Вани 25 разных шариков, а у Пети 23 разных кубика. Сколькими способами они могут поменять 2 шарика на 2 кубика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
один шарик можно выбрать 25 способами, второй шарик 24(один шарик выбрали, осталось 24), один кубик можно выбрать 23 способами, второй 22(один кубик выбрали осталось 22), по правилу умножения всего способов поменять 2 шарика на 2 кубика 25*24*23*22=303600 (правило умножения, если первое действие можно совершить n1 способами, второе n2 способами, и т.д. то все действия одно за другим можно совершить n1*n2*... способами)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Cколько способов возврата сдачи в 60 тг монетам,достоинством в 5 тг и 10 тг у кассира?В сдаче не должно быть монет только по 5 тг или только по 10 тг.
Русский язык
Выпишите из текста самостоятельные части речи, которые а) склоняются, б) спрягаются, в) изменяются по другому (указать как); г) не склоняются и нес...
Алгебра
сумма задумоного числа и наибольшего двузначнего числа в 2 раза меньше суммы задуманного числа и наибольшего трехзначного числа.Найдите задуманное ...