Временная жесткость воды равна 5 ммоль/л. Вычислите, какое количество Ca(HCO3) содержится в 5л этой воды
Химия
Временная жесткость воды равна 5 ммоль/л. Вычислите, какое количество Ca(HCO3) содержится в 5л этой воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жесткость воды вычиссляется по формуле: Ж = m*1000/Мэ*V, m = Ж*Mэ*V/1000. Ж - жесткость, моль-экв/л Мэ - эквивалентная масс вещества, которое обуславливает жесткость, г/моль. V -объем воды, л. Мэ(Са(НСО3)2) = М(Са(НСО3)2)/Э = 162/2 = 81. m(Ca(HCO3)2) = 5*81*5/1000 = 2,025 г.
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