чем отличаетсчя емкость неформатированнго диска от информационной емкостидоступноц для записи данных
Экономика
чем отличаетсчя емкость неформатированнго диска от информационной емкостидоступноц для записи данных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Емкость неформатированного диска больше информационной емкости доступной для записи данных, т.е. отформатированного диска.
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