C двух железнодорожных станций, расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Через 1 ч 45 минут расстояние между поездами стало 369 км. Скорость первого поезда относится ...
Математика
C двух железнодорожных станций, расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Через 1 ч 45 минут расстояние между поездами стало 369 км. Скорость первого поезда относится к скорости второго поезда 3:2. Найдите скорость каждого поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость второго поезда 1,5х км/ч скорость первого поезда 369 - 124 = 245 км проехали поезда за 1 ч 45 мин 1 ч 45 мин = 1 3/4 ч = 1,75 ч Составим уравнение: 1,75х + 1,75 * 1,5х = 245 4,375х = 245 х = 56 56 км/ч скорость второго поезда 1,5 * 56 = 84 км/ч скорость первого поезда Ответ. 84 км/ч и 56 км/ч скорости поездов.
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