C двух железнодорожных станций, расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Через 1 ч 45 минут расстояние между поездами стало 369 км. Скорость первого поезда относится ...

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C двух железнодорожных станций, расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Через 1 ч 45 минут расстояние между поездами стало 369 км. Скорость первого поезда относится к скорости второго поезда 3:2. Найдите скорость каждого поезда

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