В классе 35 учеников.Из них 20 человек занимаются на лыжной секции, 11 человек посещают волейбол,10 человек не посещают не одну секцию.Сколько учеников посещают и лыжную ,и волейбольную секцию?Сколько учеников посещают лыжную с...

Математика

В классе 35 учеников.Из них 20 человек занимаются на лыжной секции, 11 человек посещают волейбол,10 человек не посещают не одну секцию.Сколько учеников посещают и лыжную ,и волейбольную секцию?Сколько учеников посещают лыжную секцию?

Автор: Гость