В классе 35 учеников.Из них 20 человек занимаются на лыжной секции, 11 человек посещают волейбол,10 человек не посещают не одну секцию.Сколько учеников посещают и лыжную ,и волейбольную секцию?Сколько учеников посещают лыжную с...

Математика
В классе 35 учеников.Из них 20 человек занимаются на лыжной секции, 11 человек посещают волейбол,10 человек не посещают не одну секцию.Сколько учеников посещают и лыжную ,и волейбольную секцию?Сколько учеников посещают лыжную секцию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и лыжную, и волейбольную: 20 + 11 + 10 - 35 = 41 - 35 = 6 учеников;
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