уменьшенную в 7 раз разность чисел 1000 и 111
Математика
уменьшенную в 7 раз разность чисел 1000 и 111
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1000-111)/7=889:7=127
Гость:
(1000 - 111)/7 = 889/7 = 127
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