Найдите величину ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 25 см, перемещающимся в однородном магнитном поле индукцией 8 мТл со скоростью 5 м\с под углом 30 градусов к вектору магнитной индукции.
Физика
Найдите величину ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 25 см, перемещающимся в однородном магнитном поле индукцией 8 мТл со скоростью 5 м\с под углом 30 градусов к вектору магнитной индукции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ЭДС=?, L=25 cм=0,25 м, B=8мТл=0,008 Тл, v=5 м/с, sinx=30=0,5 Решение: E=B*L*v*sinx E=0,008*0,25*5*0,5=0,005 Вб Ответ 0,005 Вб
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