Найдите величину ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 25 см, перемещающимся в однородном магнитном поле индукцией 8 мТл со скоростью 5 м\с под углом 30 градусов к вектору магнитной индукции.

Физика

Найдите величину ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 25 см, перемещающимся в однородном магнитном поле индукцией 8 мТл со скоростью 5 м\с под углом 30 градусов к вектору магнитной индукции.

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