Скласти план до твору О,Пчілки "Сосонка"
Музыка
Скласти план до твору О,Пчілки "Сосонка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Опис сосонки. 2.Попередження сороки. 3.Продаж сосни. 4.Прекрасне вбрання дерева. 5.Нікому не потрібна сосна. 6.Втеча Івася. 7. Подяка сосні.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
C двух железнодорожных станций, расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Через 1 ч 45 ...
Математика
В классе 35 учеников.Из них 20 человек занимаются на лыжной секции, 11 человек посещают волейбол,10 человек не посещают не одну секцию.Сколько учен...