Скласти план  до твору О,Пчілки "Сосонка"

Музыка
Скласти план  до твору О,Пчілки "Сосонка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Опис сосонки. 2.Попередження сороки. 3.Продаж сосни. 4.Прекрасне вбрання дерева. 5.Нікому не потрібна сосна. 6.Втеча Івася. 7. Подяка сосні.
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