два равных угла имеют общюю сторону,а 2 другие стороны взаимноперпедикулярны.найдите величину тупого угла
Геометрия
два равных угла имеют общюю сторону,а 2 другие стороны взаимноперпедикулярны.найдите величину тупого угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как углы тупые, они больше 90 град, но меньше 180. сторона у них общая, две другие взаимомерпендикулярные, то есть не совпадают, значит один угол отсчитываем вверх, другой вниз. Если идти по кругу за лучом начиная с первой стороны, то сначала проходим один угол, потом угол равный 90 град, потом второй угол и луч возвращается на первую сторону. Полный круг луча равен 360 град. Таким образом угол А + 90 град + угол В = 360 град. угол А + угол В = 360-90 =270 град угол А = углу В = 270/2=135 град. Ответ 135 град.
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