к каким формам жизни относятся бактерии и сине зеленые водоросли?
Биология
к каким формам жизни относятся бактерии и сине зеленые водоросли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это одноклеточные формы жизни. Надцарство прокариот.
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