Если обсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 100 К, то изменение его температуры ∆t по шкале Цельсия равно: ?

Физика

Если обсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 100 К, то изменение его температуры ∆t по шкале Цельсия равно: ?

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