Если обсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 100 К, то изменение его температуры ∆t по шкале Цельсия равно: ?
Физика
Если обсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 100 К, то изменение его температуры ∆t по шкале Цельсия равно: ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δt=ΔT-273,15 Δt=100-273,15 Δt=-173,15 °C
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