Если обсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 100 К, то изменение его температуры ∆t по шкале Цельсия равно: ?

Физика
Если обсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 100 К, то изменение его температуры ∆t по шкале Цельсия равно: ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δt=ΔT-273,15 Δt=100-273,15 Δt=-173,15 °C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Стакан с подстаканником стоит 280руб, причем стакак в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и сколько подстаканник?
Ответить
Алгебра
Спортсмену предстоит пробежать один круг 400м.Чему равен модуль перемещения если он а)пробежал 200 м пути;б)финишировал? Дорожку стадиона считать о...
Ответить
Алгебра
5а *2в2-5а*3ав-а2в+6ав2 3х*4у2-0.8у*4у2-2ху*3у+у*3у2-1 2m2n2-mn3-m4-m2n3+mn3+2m4
Ответить
Биология
к каким формам жизни относятся бактерии и сине зеленые водоросли?
Ответить
Химия
Якого об'єму кисень треба затратити для спалювання суміші газів об'ємом 1 м3,що складається з 75%метану та 25% етану? Будь ласка срочно.
Ответить