Стакан с подстаканником стоит 280руб, причем стакак в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и сколько подстаканник?

Математика

Стакан с подстаканником стоит 280руб, причем стакак в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и сколько подстаканник?

Автор: Гость