Стакан с подстаканником стоит 280руб, причем стакак в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и сколько подстаканник?
Математика
Стакан с подстаканником стоит 280руб, причем стакак в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и сколько подстаканник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+6х=280 7х=280 х=280:7 х=40 40+6*40=280 Ответ: стакан стоит40руб., подстаканник 240 руб.
Гость:
пусть стакан стоит х рублей, тогда подстаканник стоит 6х рублей. поскольку общая сумма 280 рублей, имеем уровнение: х+6х=280 7х=280 х=280/7 х=40 40 рублей стоит стакан 46*6=240 рублей стоит подстаканник
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