Фонетический разбор слова прожигало,сучьев,пожаром?

Гость: Гость:

Прожигало - [пражыгала] - 4 слога (про-жи-га-ло), третий ударный. п - [п] - согл., глух. парн., тверд. парн. р - [р] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. о - [а] - гласн., безударн. ж - [ж] - согл., звонк. парн., тверд. непарн., шипящ. и - [ы] - гласн., безударн. г - [г] - согл., звонк. парн., тверд. парн. а - [а] - гласн., ударн. л - [л] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. о - [а] - гласн., безударн. 9 букв, 9 звуков. Сучьев - [суч`й`иф] - 2 слога (су-чьев), первый ударный. с - [с] - согл., глух. парн., тверд. парн. у - [у] - гласн., ударн. ч - [ч`] - согл., глух. непарн., мягк. непарн., шипящ. ь - [ - ] е - [й`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. непарн. - [и] - гласн., безударн. в - [ф] - согл., глух. парн., тверд. парн. 6 букв, 6 звуков. Пожаром - [пажарам] - 3 слога (по-жа-ром), второй ударный. п - [п] - согл., глух. парн., тверд. парн. о - [а] - гласн., безударн. ж - [ж] - согл., звонк. парн., тверд. непарн., шипящ. а - [а] - гласн., ударн. р - [р] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. о - [а] - гласн., безударн. м - [м] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. 7 букв, 7 звуков.