(4 /5)^-2  -  (1 /27)^1 /3 +4 *379^0

Алгебра
(4 /5)^-2  -  (1 /27)^1 /3 +4 *379^0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4 /5)^-2  -  (1 /27)^1 /3 +4 *379^0= (5/4)²-∛(1/27)+4*1= 25/16-1/3+4= 75/48-16/48+192/48= 251/48  
Гость:
(4/5)⁻² - (1/27)^(1/3) + 4 * 379⁰ = (5/4)² - 1 / ∛ 27 + 4 * 1 = 25 / 16 - 1 / 3 + 4 = (75 - 16 +192) / 48 = 251 / 48
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