Послан человек из Москвы в Вологду и велено ему проходить во всякий день по 40 верст. На следующий день вслед ему был послан другой человек и велено ему проходить по 45 верст в день. Через сколько дней второй догонит первого?

Алгебра
Послан человек из Москвы в Вологду и велено ему проходить во всякий день по 40 верст. На следующий день вслед ему был послан другой человек и велено ему проходить по 45 верст в день. Через сколько дней второй догонит первого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За первый день первый человек прошел 40 верст. Второй человек догоняет его со скоростью 45 - 40 = 5 верст в день, поэтому догонит его за  40 / 5 = 8 дней.
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