На первой полке книг в три раза меньше чем на второй.если с первой полки взять 7 книг, а на вторую поставить 9, то на певой полке будет в 5 раз меньше чем на второй. сколько книг было первоначально?

Алгебра

На первой полке книг в три раза меньше чем на второй.если с первой полки взять 7 книг, а на вторую поставить 9, то на певой полке будет в 5 раз меньше чем на второй. сколько книг было первоначально?

Автор: Гость