На первой полке книг в три раза меньше чем на второй.если с первой полки взять 7 книг, а на вторую поставить 9, то на певой полке будет в 5 раз меньше чем на второй. сколько книг было первоначально?
Алгебра
На первой полке книг в три раза меньше чем на второй.если с первой полки взять 7 книг, а на вторую поставить 9, то на певой полке будет в 5 раз меньше чем на второй. сколько книг было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - первая полка y - вторая полка x=y/3 x-7=(y+9)/5 3x=y 5x-35=y+9 3x=y 5x-44=y 3x=5x-44 -2x=-44 x=22 y=3*22 y=66
Гость:
Пусть на первой полке было Х книг, тогда на второй 3 * Х. На первой полке стало Х - 7 книг, а на второй - 3 * Х + 9. Получаем уравнение 5 * (Х - 7) = 3 * Х + 9 5 * Х - 35 = 3 * Х + 9 2 * Х = 44 Х = 22 Итак, на первой полке стояли 22 книги, а на второй 66.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Послан человек из Москвы в Вологду и велено ему проходить во всякий день по 40 верст. На следующий день вслед ему был послан другой человек и велен...
Математика
Для приготовления драгоценного сплава взяли золото, серебро и платину, массы которых относятся как 3:4:9 1) сколько процентов серебра в этом сплаве...
Английский язык
Add the tag endings . its nice to invite British students , ? you are responsible for a social programme , ...