ДАНЫ ВЕКТОР А(1;2) И ТОЧКА А (-3;2). НАЙТИ КООРДИНАТЫ ТАКОЙ ТОЧКИ В, ЧТОБЫ ВЕКТОРЫ А И АВ БЫЛИ РАВНЫ.
Геометрия
ДАНЫ ВЕКТОР А(1;2) И ТОЧКА А (-3;2). НАЙТИ КООРДИНАТЫ ТАКОЙ ТОЧКИ В, ЧТОБЫ ВЕКТОРЫ А И АВ БЫЛИ РАВНЫ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B = ( -3 + 1 ; 2 + 2 ) = ( -2 ; 4 )
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