ДАНЫ ВЕКТОР А(1;2) И ТОЧКА А (-3;2). НАЙТИ КООРДИНАТЫ ТАКОЙ ТОЧКИ В, ЧТОБЫ ВЕКТОРЫ А И АВ БЫЛИ РАВНЫ.

Геометрия

ДАНЫ ВЕКТОР А(1;2) И ТОЧКА А (-3;2). НАЙТИ КООРДИНАТЫ ТАКОЙ ТОЧКИ В, ЧТОБЫ ВЕКТОРЫ А И АВ БЫЛИ РАВНЫ.

Автор: Гость