Два угла треугольника равны соответственно 30 градусов и 60 градусов. В каком отношении находятся три угла этого треугольника?

Математика

Два угла треугольника равны соответственно 30 градусов и 60 градусов. В каком отношении находятся три угла этого треугольника?

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