Два угла треугольника равны соответственно 30 градусов и 60 градусов. В каком отношении находятся три угла этого треугольника?
Математика
Два угла треугольника равны соответственно 30 градусов и 60 градусов. В каком отношении находятся три угла этого треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-30-60=90 ⇐ третий угол углы: 30,60,90 отношение: 30:60:90=1:2:3
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