Для приготовления компота требуется вода, ягоды и сахр, массы которых относятся как 5:3:2 1) Сколько процентов в этой смеси состовляет сахр?2) Сколько нужно взять воды, ягод и сахара для приготовления 5 кг компота? 

Гость: Гость:

всё - 100 % соотношения 5 : 3 : 2 - єто тоже 100% то есть можно записать как 50 : 30 : 20 если сахар біл 2, то єто 20% если всё обсчитанно в кг - тогда пропорции нам подскажут 5кг + 3 кг + 2 кг = 10 кг компота знячит нужно половину всех ингрилдиетнов для 5 кг компота то есть: 2,5: 1,5: 1