Для приготовления компота требуется вода, ягоды и сахр, массы которых относятся как 5:3:2 1) Сколько процентов в этой смеси состовляет сахр?2) Сколько нужно взять воды, ягод и сахара для приготовления 5 кг компота?
Математика
Для приготовления компота требуется вода, ягоды и сахр, массы которых относятся как 5:3:2 1) Сколько процентов в этой смеси состовляет сахр?2) Сколько нужно взять воды, ягод и сахара для приготовления 5 кг компота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всё - 100 % соотношения 5 : 3 : 2 - єто тоже 100% то есть можно записать как 50 : 30 : 20 если сахар біл 2, то єто 20% если всё обсчитанно в кг - тогда пропорции нам подскажут 5кг + 3 кг + 2 кг = 10 кг компота знячит нужно половину всех ингрилдиетнов для 5 кг компота то есть: 2,5: 1,5: 1
Гость:
1. 5+3+2=10 10 - 100% 2 - x% x=2*100/10 x=20% 2. 5x+3x+2x=5 10x=5 x=0,5 кг 5*0,5=2,5 кг воды 3*0,5=1,5 кг ягод 2*0,5=1 кг сахара
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