під час літніх канікул івась був у шкільному таборі 4 тижні,а в бабусі - на два тижні менше.Скільки тижнів івась був у бабусі?Скільки днів івась був у бабусі?
Математика
під час літніх канікул івась був у шкільному таборі 4 тижні,а в бабусі - на два тижні менше.Скільки тижнів івась був у бабусі?Скільки днів івась був у бабусі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 тижні - 2 тижні = 2 тижні У бабусі Івась був 2 тижні.
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