під час літніх канікул івась був у шкільному таборі 4 тижні,а в бабусі - на два тижні менше.Скільки тижнів івась був у бабусі?Скільки днів івась був у бабусі?

Математика

під час літніх канікул івась був у шкільному таборі 4 тижні,а в бабусі - на два тижні менше.Скільки тижнів івась був у бабусі?Скільки днів івась був у бабусі?

Автор: Гость