Угадайте правило шифрования слова: ткафетра, ткнитсни, тицратна, ланигиро
Экономика
Угадайте правило шифрования слова: ткафетра, ткнитсни, тицратна, ланигиро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
артефакт,инстинкт,антрацит,оригинал.
Гость:
артефакт, инстинкт, антрацит, оригинал. Правило шифрования - слова написаны справа налево, т.е. наоборот.
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