Автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60 км в час. За это время было пройдено три четверти всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо б...

Математика

Автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60 км в час. За это время было пройдено три четверти всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо быть в час дня?

Автор: Гость