Автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60 км в час. За это время было пройдено три четверти всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо б...
Математика
Автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60 км в час. За это время было пройдено три четверти всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо быть в час дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 3 часа ( от 8 до 11 утра) автобус проехал 60км * 3час =180 км 180 - єто 3/4 всего пути, значит надо найти оставшуюся 1/4 180/3 = 60 км - ето 1/4 оставшегося пути в 11 утра івтобус проехал 3/4 пути (180 км), рставшиеся 60 он должен проделать за 2 часа (от 11:00 до 13:00). То есть оставшееся расстояние в 60 км они должни преодолеть за 2 часа 60 / 2 = 30 км ответ: автобусу надо проехать оставшуюся часть пути со скоростью30 км/час
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