из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновремено навстречу два автобуса, один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. определи, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.

Математика

из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновремено навстречу два автобуса, один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. определи, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.

Автор: Гость