из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновремено навстречу два автобуса, один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. определи, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.
Математика
из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновремено навстречу два автобуса, один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. определи, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40+30=70 км\час - общая скорость автобусов 2) 140:70=2 часа - через столько времени автобусы встретятся 3) 2*30=60 км от одного города до места встречи 4) 40*2=80 км - от второго города до места встречи Ответ: 2 часа, 60 км, 80 км
Гость:
1 АВТОБУС -40 КМ ЗА 1 ЧАС 2 АВТОБУС-30 КМ ЗА 1 ЧАС 140-40=100 КМ 100-30=70 КМ 70-40=30КМ 30-30=0 ОТВЕТ: ВСТРЕТЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА,НА РАССТОЯНИИ 80 КМ
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