 18гр СаН2 прореагировало с малым количеством воды.после реакции масса твердого вещества равна 30 гр.определить массовую долю кислорода в твердом веществе  

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СаН2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + 2Н2 Пусть прореагировало х г СаН2. n(Ca(OH)2) = n(CaH2) = m(CaH2)/M(CaH2) = x/42 моль. m(Ca(OH)2) = n(Ca(OH)2)*M(Ca(OH)2) = x/42 *74 г. Масса твердого вещества после раеакции складывается из массы непрореагировавшего СаН2 и массы полученного Са(ОН)2: 18-х + х/42*74 = 30 Решаем уравнение относительно х. х = 15,8 г. m(Ca(OH)2) = x/42*74 = 15,8/42*74 = 27,8 г. В тв. в-ве повле реакции кислород содержится только в Са(ОН)2. W(O в Са(ОН)2) = 2*М(О)/М(Са(ОН)2) = 2*16/74 = 0,43 m(O тв. в-ве после реакции) = m(Ca(OH)2)*W(O в Са(ОН)2) = 27,8*0,43 = 11,95 г. W(O в тв.в-ве после реакции) = m(О тв. в-ве после реакции)/m(тв.в-ва после реакции) = 11,95/30 = 0,4 или 40%.