Почему фаги и вирусы называют предклеточными организмами?

Биология
Почему фаги и вирусы называют предклеточными организмами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уже решалось :) потому, что вирусы не имеют клеточного строения. Это переходная форма между неживой и живой материей. Вне клеток организмов вирусы не проявляют никаких признаков жизни, зат активизируются находясь в живом организме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
при деление на 96 оказалось что частное равно 325 а остаток равен 37 какое число делили
Ответить
Математика
из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновремено навстречу два автобуса, один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. определ...
Ответить
Химия
 18гр СаН2 прореагировало с малым количеством воды.после реакции масса твердого вещества равна 30 гр.определить массовую долю кислорода в твердом в...
Ответить
Қазақ тiлi
Спиши текст розставляючи роздiловi знаки. Лiто-лiтечко Цiкаво а скiльки вже лiтнiх канiкул було в тебе Це легко полiчити I всi вони рiзнi Як же йiх...
Ответить
Экономика
Угадайте правило шифрования слова: ткафетра, ткнитсни, тицратна, ланигиро
Ответить