Почему фаги и вирусы называют предклеточными организмами?
Биология
Почему фаги и вирусы называют предклеточными организмами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уже решалось :) потому, что вирусы не имеют клеточного строения. Это переходная форма между неживой и живой материей. Вне клеток организмов вирусы не проявляют никаких признаков жизни, зат активизируются находясь в живом организме.
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